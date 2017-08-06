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Ленобласть восстановит исторический центр Выборга по чертежам 30-х годов

Общество
6 августа, 19:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

Предварительная стоимость оценивается в 2-2,5 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ленобласти планируют провести масштабную реконструкцию исторического квартала "Сета Солберга" в центре города Выборга по чертежам 1930-х годов. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор области Александр Дрозденко.

"Вы видите, что квартал "Сета Солберга" в ужасном состоянии и понятно, что эта часть, где мы стоим, она не сохранила исторических построек, не сохранила фундамента <...> Мы хотим восстановить Выборг в истории 30-х годов, потому что это тот период, когда больше всего фото-видео фиксации, больше всего архивных документов", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что предстоит не просто реставрация, часть зданий будет восстановлена практически с фундамента, часть зданий - исходя из того, что от них осталось.

Предварительная стоимость, по словам губернатора, оценивается в 2-2,5 млрд рублей. "Будет платить бюджет Ленинградской области через субсидии Выборгу. Потому что этот квартал является муниципальной собственностью, это не памятник федерального или регионального значения, это вновь выявленный памятник местного значения", - пояснил он.

Дрозденко также добавил, что "Международный банк реконструкции и развития через Минкульт подтвердил, что они готовы взять до 50 процентов всего финансирования на себя, при условии, что проект, который пройдет экспертизу и общественные слушания, их устроит".

Сроки восстановления

Дрозденко сообщил, что уже через месяц будет объявлен конкурс на разработку технического проекта, включающего проведение государственной экспертизы. "Мы рассчитываем, что итоги подведем где-то в июне месяце. Затем на один месяц мы выставляем эту работу на общественные слушания, и уже после общественных слушаний мы будем проводить конкурс на выбор подрядной организации", - сказал губернатор.

На территории восстанавливаемого квартала планируется построить, в том числе, концертный комплекс с выставочным залом-трансформером. "Этот опыт я видел в Норвегии. В неконцертное время - это большая площадка, ровная. Во время концерта она переворачивается, появляются кресла и он становится большим залом", - рассказал Дрозденко.

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