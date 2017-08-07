На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь

ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВОбщество 7 августа, 11:20
Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКАСпорт 7 августа, 11:17
Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛСпорт 7 августа, 11:06
Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дорогиПроисшествия 7 августа, 11:02
КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"Спорт 7 августа, 11:01
Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"Армия и ОПК 7 августа, 10:55
Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощиЭкономика и бизнес 7 августа, 10:52
Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тоннТранспорт 7 августа, 10:51
Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Фото- и видеоматериалы о поездке президента России Владимира Путина в Сибирь опубликованы в понедельник на сайте Кремля в полном объеме из-за большого интереса к пребыванию главы государства на отдыхе.
Всего опубликовано 35 фотографий, на которых президент запечатлен во время рыбалки, сплава по рекам, поездки на квадроциклах и на фоне сибирских пейзажей. Кроме того, на сайте доступен для просмотра видеоролик о поездке президента длительностью более 46 минут, а также его краткая, шестиминутная версия.
"Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме", - сообщается на сайте Кремля.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства во время отдыха побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты "гонялся за одной щукой два часа". Сопровождали президента в путешествии министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Представитель Кремля рассказал, что "президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах - так было и на этот раз".