На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Фото- и видеоматериалы о поездке президента России Владимира Путина в Сибирь опубликованы в понедельник на сайте Кремля в полном объеме из-за большого интереса к пребыванию главы государства на отдыхе.

Всего опубликовано 35 фотографий, на которых президент запечатлен во время рыбалки, сплава по рекам, поездки на квадроциклах и на фоне сибирских пейзажей. Кроме того, на сайте доступен для просмотра видеоролик о поездке президента длительностью более 46 минут, а также его краткая, шестиминутная версия.

"Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме", - сообщается на сайте Кремля.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства во время отдыха побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты "гонялся за одной щукой два часа". Сопровождали президента в путешествии министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. Представитель Кремля рассказал, что "президент не первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах - так было и на этот раз".