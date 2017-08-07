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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Статус жителя осажденного Севастополя, дающий право на получение за счет бюджета города социальной помощи, получили более 1,4 тыс. человек. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко, докладывая о ходе выполнения требований соответствующего регионального закона, который начал действовать с 1 мая 2017 года.
"На сегодняшний день статус жителя осажденного Севастополя получили более 1,4 тыс. человек, в соответствии с законом Севастополя все меры социальной поддержки, которые прописаны, предоставляются. Основное введение, которое было сделано принятием этого закона, - это денежная выплата, которая сегодня выплачивается в размере 2,6 тыс. рублей", - сказал Борисенко, не уточнив, сколько, по данным властей, еще есть лиц, претендующих на получение этого статуса.
Региональным законом "О жителях осажденного Севастополя" установлены гарантии соцзащиты граждан, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории. Эти гарантии существовали до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и, таким образом, новым законом было восстановлено их действие.
Для лиц, имеющих статус жителя осажденного Севастополя, установлены ежемесячная денежная выплата, снижение вдвое платы за коммунальные услуги и за жилое помещение, право бесплатного проезда в общественном транспорте, ежегодная денежная выплата ко Дню победы и другие социальные льготы.