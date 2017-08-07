Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ректор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) Сергей Донич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в приемной ректора.

"Да, у нас происходят кадровые перестановки. Донич покинет свой пост, его сменит Андрей Фалалеев", - сказал сотрудник вуза.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года, тогда же Сергей Донич стал его ректором. В настоящее время КФУ объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучается более 30 тыс. студентов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов, который также является председателем наблюдательного совета вуза, заявлял, что недоволен работой ректора КФУ и намерен добиваться его отставки. Как отмечал глава республики, реализация вузом федеральной целевой программы социально- экономического развития Крыма за 2016 год составила чуть более 30%. Аксенов также добавлял, что ректор должен сам написать заявление об увольнении.

Андрей Фалалеев - доктор технических наук, директор Санкт-Петербургского института передовых производственных технологий "Политех".