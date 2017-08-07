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Участники форума "Машук-2017" разработали для туристов новый маршрут по Чечне

Общество
7 августа, 13:29 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 7, августа. /ТАСС

Маршрут длиной 58 км проходит мимо горных районов, водопадов и основных достопримечательностей Чечни

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ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по наиболее интересным районам и достопримечательностям Чечни "Путь горца" предложили участники форума "Машук-2017". Он в основном рассчитан на молодежь и предполагает передвижение на велосипедах, однако предусмотрен также вариант на фаэтоне и в национальной одежде Чечни. Об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта Ислам Магомадов.

"Глава республики, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, полпредство уделяют большое внимание развитию туристического кластера в СКФО. Как молодежь может помочь? Мы разработали для нашей республики наиболее насыщенный туристическими достопримечательностями маршрут в Шатойском и Итум-Калинском районах", - сказал он.

Маршрут длиной 58 км начинается в районе строящегося курорта "Ведучи" и проходит мимо горных районов Чечни, Нихалойских водопадов, музея-заповедника, Ушкалойских сторожевых башен, многих других достопримечательностей. По словам авторов маршрута, несмотря на то, что путешествие пролегает по горной местности, "Путь горца" не должен вызвать сложностей у велосипедистов, так как дорога преимущественно идет вниз. Предполагается, что по пути туристы будут встречаться с местными старожилами, которые расскажут им об истории, культуре и традициях Чечни.

Планируется также создать маршруты для пожилых людей - в экскурсионном транспорте с открытым верхом. "В идеале - гости одеваются в национальную одежду, садятся в фаэтон и, не торопясь, знакомятся с нашей культурой и традициями", - сказал Магомадов.

Председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев во время презентации "Пути горца" на "Ярмарке проектов" форума пообещал поддержать молодежную инициативу. "С "Курортами Северного Кавказа" мы только думали про эту опцию, а раз у вас уже все готово, значит, можно к ним обратиться и предложить уже готовый продукт", - отметил Эдельгериев.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017" проходит с 5 по 19 августа в Пятигорске, он объединил более 2 тыс. участников из 63 регионов России и восьми стран мира. На форум в 2017 году поступило рекордное количество заявок - 5,2 тыс. Помимо образовательной программы и конкурса проектов, участники форума проводят встречи с известными российскими политиками, спортсменами, общественными деятелями. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

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