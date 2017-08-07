Кузнецов ручей в Архангельской области очистят от нефти к октябрю

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Очистка Кузнецова ручья в Мезенском районе Архангельской области от нефтяных загрязнений завершится к октябрю. Этот объект включен в программу очистки по приоритетному проекту "Чистая страна", сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Работы на объекте начаты 14 июля и проводятся согласно утвержденному плану - графику", - сказали в администрации.

По данным областного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, очистка будет производиться на площади примерно 4 тыс. кв. м. Общее количество загрязненного грунта, по подсчетам специалистов, составляет около 15 тыс. тонн. Из ручья будут извлечены загрязненные донные отложения, загрязненный слой грунта уберут и на берегу. Далее их планируется термически обработать, и только после этого они будут вывезены на полигон.

В водоохранной зоне ручья будет проведена планировка территории и посажены многолетние травы.

Исполнителем государственного контракта на выполнение работ является акционерное общество "Центр аварийно-спасательных и экологических операций". Общая стоимость работ составляет15,6 млн рублей, из федерального бюджета выделяется 12,075 млн рублей.

Кузнецов ручей - один из трех объектов в Арктической зоне РФ, включенных в приоритетный проект "Чистая страна". Загрязнение нефтепродуктами в районе Кузнецова ручья существует с 1980-90-х гг. и является результатом хозяйственной деятельности войсковой части. Очистка ручья должна предотвратить попадание нефтепродуктов в реку Мезень, которая является путем миграции и местом нереста таким ценных видов рыб как атлантический лосось и нельма.