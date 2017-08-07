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Энергетики: аномальная жара стала причиной перегрузок в сетях энергоснабжения Крыма

Общество
7 августа, 15:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа./ТАСС

Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется рационально использовать электроэнергию и по возможности переходить на резервные источники питания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа./ТАСС/. Аномальная жара, которая установилась в последние дни в Крыму, стала причиной перегрузок в энергосетях на полуострове, сообщил ТАСС директор госпредприятия "Крымэнерго" Виктор Плакида.

"Сети, трансформаторы не выдерживают нагрузки из-за резкого повышения температуры воздуха, которая доходит до +40 градусов, а в степных районах столбики термометров показывают и до +50 градусов. Из-за этого все неприятности. Оборудование себя чувствует в таких условиях не очень хорошо: происходят оплавления, перегорания", - отметил он.

Плакида призвал крымчан и гостей полуострова рационально использовать электроэнергию, а владельцев средств размещения - по возможности, использовать резервные источники питания, в частности генераторы.

"Сейчас в Крыму наблюдается приток туристов, что приводит к резкому всплеску нагрузок в сети: используются кондиционеры, различные охладительные установки. Наш посыл - максимально рационально использовать электроэнергию, по возможности использовать резервные источники питания", - сказал он.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что энергетики дважды 6 августа, в утреннее и вечернее время, вводили графики временного отключения электроснабжения в Крыму из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.

Причиной вечернего введения ограничений стало превышение допустимого "перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань-1" в связи с отсутствием резервов на загрузку станций в Крымской энергосистеме при прохождении вечернего максимума нагрузок".

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