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Таллин поборется за звание столицы "Тотального диктанта - 2018"

Общество
7 августа, 14:47 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 7, августа. /ТАСС

Отмечается, что в последние два года Таллин стал не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире

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ТАЛЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Таллин поборется за право стать в будущем году столицей ежегодной образовательной акции для всех желающих "Тотальный диктант". Об этом сообщил в понедельник вице-мэр Таллина Михаил Кылварт.

"В последние два года Таллин стал не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собрав в прошлом году 2300 и в этом - 3000 человек. Мы доказали, что можем проводить мероприятие на высоком уровне и сочтем за честь принять участие в борьбе за титул столицы акции", - сказал он.

Ранее руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец заявила ТАСС, что в 2018 году акция пройдет 14 апреля. Главным новшеством будущего года станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель.

Прием заявок начнется осенью, далее на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников. Презентация вошедших в него заявок пройдет в феврале в Новосибирском государственном университете, тогда же будет объявлен победитель.

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ, за 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.

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