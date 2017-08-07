Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с распространением вируса Коксаки на курортах страны. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, болезнь вынуждала туристов прерывать отдых. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемической ситуации.

"Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. "К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания, в частности, высокой температуры, рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.