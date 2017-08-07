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Новгородские ученые создали бесплатное мобильное приложение для кардиодиагностики

Общество
7 августа, 18:06 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Программа, содержащая информацию о 119 сердечно-сосудистых заболеваниях, разрабатывалась в течение 12 лет

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ) создали электронную справочную систему по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая поможет врачам в регионах ставить правильный диагноз кардиобольным. Об этом сообщил ТАСС начальник управления инноваций НовГУ Владимир Макаров.

По его словам, мобильная версия системы бесплатно доступна практикующим терапевтам, студентам, начинающим кардиологам и пациентам.

"Система поддержки принятия решений "Кардиодиагноз" содержит информацию о 204 симптомах и поддерживает диагностику 119 заболеваний сердечно-сосудистой системы, в ней также имеется набор сложных задач по кардиодиагностике. Если говорить очень упрощенно, это "Википедия" по сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказал он.

Программа разрабатывалась группой ученых под руководством профессора кафедры внутренних болезней Института медицинского образования НовГУ Юрия Гаевского в течение 12 лет. Результатом стало создание "справочника" под мобильную платформу для операционной системы Android, добавил Макаров.

"В отдаленных населенных пунктах, как правило, нет специалистов-кардиологов. Представьте, насколько повысится качество лечения, если диагноз ставит терапевт, у которого есть под рукой программа, а в нее заложены знания специалиста с 40-летним стажем", - отметил Макаров, добавив, что воспользоваться программой могут и пациенты, чтобы сверить, насколько их ощущения соответствуют какому-либо критическому симптому заболевания сердца.

Программа впервые будет представлена на Российском национальном конгрессе кардиологов в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. По словам собеседника агентства, уже получены положительные отзывы от практикующих врачей в регионе и из-за рубежа, где специалисты предложили перевести ее на английский язык для более широкого распространения.

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