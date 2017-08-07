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Васильева заявила, что до конца 2017 года будет создано около 55 тысяч школьных мест

Общество
7 августа, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Глава Минобрнауки отметила, что из-за демографического роста ежегодное увеличение школьников составляет 400 тысяч человек

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 55 тысяч новых школьных мест будет создано до конца года. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"У нас ежегодно за счет демографического роста увеличение школьников составляет 400 тысяч. В этом году мы создадим 55 тысяч новых мест", - сказала Васильева.

Госпрограмма строительства школ предполагает, что к 2025 году будет создано 6,5 млн новых мест для учеников. Ежегодно на программу выделяется 25 млрд рублей.

Также Васильева считает, что передача полномочий по управлению школами из муниципального на региональный уровень поможет уравнять уровень финансирования, выделяемого на учеников. 

"У нас подушевое финансирование учеников не везде является равным. У нас огромное количество примеров, когда регионы содержат свои замечательные лицеи и гимназии. Но когда идет передача субсидий муниципалам, муниципалы отщипнули на другие нужды, и школы у нас недофинансированы - в одном муниципалитете одна школа так, другая по-другому", - отметила министр.

По ее словам, главная задача переподчинения школ - это равное, качественное и доступное образование для каждого ребенка, который живет на территории РФ. "Чтобы не было такого, что, переезжая из города в город, мы садились и не знали, проходили тут десятичные дроби или нет. Становится более прозрачной система начисления заработной платы, и [появится] единое образовательное пространство в стране", - сказала Васильева.

Еще одним плюсом, по мнению министра, станет сокращение управленческих кадров в сфере образования.

Ранее глава Минобрнауки анонсировала передачу полномочий по управлению школами от муниципалитетов к регионам. Этот процесс, по ее мнению, займет не более трех лет. В пилотном проекте будет участвовать 17 регионов.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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