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Робот "Юрий Долгорукий" станет гидом на фестивале фейерверков в Москве

Общество
8 августа, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Фигуру, созданную при помощи студентов Московского художественно-промышленного института, установят в центре фестивальной площадки в Братеевском парке

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пятиметровую фигуру робота "Юрия Долгорукого" установят в Братеевском парке Москвы на Международном фестивале фейерверков. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, робот сможет вращать головой и двигать руками, а также обмениваться приветствиями с посетителями и отвечать на их вопросы.

Как отметили в пресс-службе, тема фестиваля фейерверков в этом году - "Москва на семи холмах" - посвящена грядущему юбилею города.

"Отталкиваясь от темы фестиваля, мы решили, что главным ориентиром на нашей площадке должен стать основатель Москвы Юрий Долгорукий. Помогли создать такого робота студенты Московского художественно-промышленного института", - сообщили в пресс-службе. Робот в образе основателя Москвы расскажет посетителям фестиваля, который пройдет на территории парка 19 и 20 августа, о расписании мероприятий, а также поможет ориентироваться.

Отмечается, что "Юрия Долгорукого" вооружат мечом, оденут в доспехи, а на его спине будет красный плащ. Робот будет установлен в центре фестивальной площадки на платформе в виде часов со славянскими узорами, диаметр которой составит около 10 метров. "Платформа с цифрами будет двигаться, робот станет бить по ней своим мечом каждые полчаса, отсчитывая время до начала ближайших мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве уже в третий раз. Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов - на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники, а высота фейерверков будет достигать 200 метров.

Участие в фестивале примут восемь команд: из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. Тройку победителей определит профессиональное жюри.

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