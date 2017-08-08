Стандарты отделки квартир по программе реновации Москвы примут 8 августа

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московские власти утвердят во вторник, 8 августа, стандарты, по которым будет проводиться отделка квартир и благоустройство домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
"Сегодня будут приняты стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации", - написал он.
Сегодня будут приняты стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2017 г.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома.
Это почти 70% имеющегося в Москве фонда такого типа, их общая площадь - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартирах. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.