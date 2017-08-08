Ямал изучит опыт Исландии по организации сельского хозяйства в Арктике

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ТАСС, 8 августа. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изучит зарубежный опыт в сфере сельского хозяйства во время официального визита в Исландию. Планируется, что чиновники Ямала познакомятся с опытом выращивания овощей с применением геотермальной энергии, об этом во вторник сообщили в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.
"Официальная делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с заместителем губернатора, директором департамента международных и внешнеэкономических связей Александром Мажаровым в период по 12 августа принимает участие в деловой поездке в Исландию. Гости из Ямала посетят местные агропромышленные предприятия Исландии - завод по изготовлению сыра, кооператив производителей молочной продукции в Рейкьявике, рыбопромышленное производство, а также познакомятся с исландским опытом выращивания сельхозпродукции с применением геотермальной энергии", - отметили в департаменте.
Также одна из целей визита - изучение передового зарубежного опыта в сфере муниципального управления Исландии. "В рамках визита планируется официальная встреча делегации ЯНАО с президентом и премьер-министром Исландии", - уточнили в департаменте.
В последние годы ЯНАО взял курс на развитие сельского хозяйства в арктических условиях. Например, муниципальное предприятие "Ямальские олени" планирует впервые в регионе открыть производство мороженого и сыра, для этого в селе Яр-Сале создали фермерское хозяйство, где содержится 34 дойные коровы. А предприятие "Салехардагро" в 2017 году начало выпускать сливочное масло.
В 2017 году власти ЯНАО выделят более 2,6 млрд рублей на господдержку агропромышленного комплекса. В этом году в Салехарде должно появиться модульное овощехранилище для картофеля. Еще одно важное и пока молодое для Ямала направление - товарное разведение рыбы, один из примеров - осетровая ферма в Салехарде.