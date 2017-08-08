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Стоимость отделки квартир по реновации в Москве будет в 1,5 раза больше муниципальной

Общество
8 августа, 12:33 UTC+3

Отделка жилья, в которое переедут переселенцы из пятиэтажек, оценивается в 11,1 тыс. рублей за один квадратный метр

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Стоимость отделки квартир, в которые переедут москвичи в ходе реализации программы реновации, будет составлять 11,1 тыс. рублей за один квадратный метр, это на 4 тыс. рублей превышает стоимость традиционного муниципального ремонта. Об этом во вторник в ходе заседания президиума правительство Москвы сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

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"Стоимость отделки - 11,1 тыс. рублей за один квадратный метр", - сказал он. В пресс-службе мэрии пояснили, что муниципальный ремонт ранее обходился в 7,2 тыс. руб. за один квадратный метр.

Первого июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошли 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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