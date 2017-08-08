Финансовый университет: число выпускников школ снизилось вдвое с 2005 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число выпускников школ за последние 12 лет снизилось с 1,3 млн до 716 тыс. человек. Об этом во вторник заявила проректор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы.

"Мы подготовили некоторую аналитику. В 2017 году наблюдается самая глубокая демографическая яма. Выпускников в России - 716 тысяч, по сравнению с 2005 годом уменьшение практически в два раза, тогда было 1,319 млн человек", - сказала проректор.

Она также добавила, что в этом году среди всех детей, сдававших ЕГЭ, только шестеро получили 100 баллов сразу по трем предметам.

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 19 июня.