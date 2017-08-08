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Топилин поручил создать паспорт занятости инвалидов трудоспособного возраста

Общество
8 августа, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Глава Минтруда также напомнил, что ведомство подготовило закон о сопровождаемой занятости инвалидов

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин поручил региональным службам и органам исполнительной власти субъектов подготовить паспорт занятости по всем инвалидам трудоспособного возраста. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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Министр провел селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам трудоустройства инвалидов. В ходе мероприятия он отметил, что показатели занятости инвалидов серьезно отстают от показателей трудоустройства граждан в целом.

"Мы с вами договаривались, что органы службы занятости, органы исполнительной власти субъектов проведут мониторинг ситуации: где живут инвалиды, почему они не работают и не могут найти работу, какие существуют препятствия и барьеры. Нужно создать такой паспорт занятости по всем инвалидам в трудоспособном возрасте", - цитирует пресс-служба слова Топилина.

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© AP Photo/Science Museum, Sarah Lee

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Министр напомнил, что Минтрудом утверждены целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения, в том числе по трудоустройству инвалидов на 2017 год. Однако, по его словам, не все регионы в достаточной степени успешно справляются с данной задачей.

"По итогам селекторного совещания министр провел телефонные разговоры с губернаторами Алтайского края и Оренбургской области, обратив их внимание на слабую организацию и неактивную позицию органов службы занятости в этих регионах", - говорится в пресс-релизе Минтруда.

Топилин также напомнил, что ведомством подготовлен закон о сопровождаемой занятости инвалидов, который в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве, и попросил руководителей органов исполнительной власти регионов уже в ближайшее время начать готовиться к реализации новых технологий.

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