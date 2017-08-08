Записи с камер в новых домах реновации Москвы будут передаваться в единую диспетчерскую

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Записи с камер видеонаблюдения во дворах и подъездах домов, куда переедут переселенцы по программе реновации в Москве, будет передаваться в Единой диспетчерский пункт для принятия оперативных решений. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Очень серьезные требования к безопасности, везде будут камеры на входе в подъезды, камеры во дворах, камеры на подъездных дорожках. Соединены они будут в Едином диспетчерском пункте на несколько домов. Это еще больше повышает безопасность, повышает надежность", - сказал он.

Ранее во вторник власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов, а также стандарт отделки квартир по программе реновации.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.