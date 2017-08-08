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На подготовку школ Нижнего Новгорода выделено 306 млн рублей

Общество
8 августа, 17:06 UTC+3 ТАСС

Руководитель городского департамента образования отметила, что к 15 августа 167 школ должны пройти проверку межведомственной комиссии

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ТАСС, 8 августа. Власти Нижнего Новгорода выделили на подготовку образовательных учреждений города к 1 сентября в общей сложности 306 млн рублей, что на 90 млн рублей больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Нижнего Новгорода.

"В общей сложности на капитальный и текущий ремонты учреждений, приобретение оборудования, противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности, проекты по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями в 2017 году было выделено более 306 млн рублей, что почти на 90 млн рублей больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении администрации.

8 августа руководитель городского департамента образования Ирина Тарасова подвела первые итоги летней кампании по подготовке образовательных учреждений к приему детей.

"Нам предстоит к 15 августа сдать все школы межведомственной комиссии, а это 167 школ и два учебных комбината, на 8 августа принято 105 городских школ. По сравнению с 2016 годом, на ремонт школ выделено вдвое больше средств: на капитальный ремонт школ направлено - 20 млн рублей, на текущий ремонт - 108,8 млн рублей (в 2016 году - 65 млн рублей). На обеспечение противопожарной безопасности школы получили более 30,4 млн рублей, на мероприятия по антитеррористической безопасности - 11,3 млн рублей", - отметила Тарасова.

Среди мероприятий по подготовке к началу учебного года - оборудование пешеходных переходов у школьных территорий. В 2017 году в городе в соответствии с современными требованиями нанесут разметку и оборудуют пешеходные переходы у 13 учебных заведений. В мэрии отметили, что предстоит нанести специальную ярко-желтую разметку с широкими полосами и оборудовать подъезды к школам лежачими полицейскими.

Мобильные городски безопасности

Другой реализованный в городе в 2017 году проект - создание мобильных городков безопасности. Стоимость такого проекта составляет порядка 300 тыс. рублей, пояснили в мэрии. Городок представляет макет улицы с разметкой, светофорами и дорожными знаками, чтобы дети в процессе игры смогли освоить правила поведения на улице. На приобретение такого мобильного городка для уроков безопасности, которые будут проводить в новом учебном году вместе с педагогами сотрудники ГИБДД, из бюджета города выделено 20 млн рублей.

Идею о реализации подобных мобильных модулей высказал сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов в мае 2017 года. К сентябрю с одобрением депутатов городской думы проект удалось реализовать, отметила Тарасова.

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