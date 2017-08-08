Порядка 70% водителей оплачивают штрафы в первые 20 дней со скидкой

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 70% российских водителей оплачивают штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в первые 20 дней и получают скидку 50%. Об этом сообщил во вторник журналистам в Нальчике заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков.

"Что касается 50-процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70% людей оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала", - сказал Добряков на пресс-конференции, посвященной проведению в Кабардино-Балкарии (КБР) всероссийской социальной акции ГИБДД "Навстречу безопасности".

С 1 января 2016 года в России действует положение, согласно которому за определенные нарушения ПДД водители могут в течение первых 20 дней оплатить только половину вместо полной величины штрафа.