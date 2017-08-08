Россия и Абхазия подписали соглашение о медстраховании

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в области организации страхования российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и оказания им помощи в российских медучреждениях. Церемония подписания документа состоялась по итогам переговоров в Пицунде президентов двух стран Владимира Путина и Рауля Хаджимбы.

Подписи под соглашением поставили глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Соглашение касается медстрахования 189 тыс. граждан России, проживающих в Абхазии, а также детей до 14 лет, которые смогут получить полис при предъявлении гражданства одним из родителей.