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Россия и Абхазия подписали соглашение о медстраховании

Общество
8 августа, 19:12 UTC+3 ПИЦУНДА 8, августа. /ТАСС

Теперь россияне, постоянно проживающие в Абхазии, смогут получать по страховке медицинские услуги в российских медучреждениях

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ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в области организации страхования российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и оказания им помощи в российских медучреждениях. Церемония подписания документа состоялась по итогам переговоров в Пицунде президентов двух стран Владимира Путина и Рауля Хаджимбы.

Подписи под соглашением поставили глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Соглашение касается медстрахования 189 тыс. граждан России, проживающих в Абхазии, а также детей до 14 лет, которые смогут получить полис при предъявлении гражданства одним из родителей.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович Скворцова, Вероника Игоревна
Страны
Россия Абхазия
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