Голодец отметила успехи Мацуева и Гергиева в поддержке юных талантов

ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГОЭкономика и бизнес 8 августа, 20:29
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с ТбилисиМеждународная панорама 8 августа, 20:14
Переоформление разрешений на парковку переселенцам по реновации в Москве могут упроститьОбщество 8 августа, 20:07
Голодец: количество участников олимпиад в прошлом учебном году выросло на полмиллионаОбщество 8 августа, 19:59
Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизниКультура 8 августа, 19:51
СМИ: жертвами землетрясения в Китае стали пять туристовПроисшествия 8 августа, 19:51
Каррера заявил, что читает прессу только после поражений "Спартака"Спорт 8 августа, 19:43
Объем перевозок по МЦК за год превысит запланированный на 10 млнОбщество 8 августа, 19:43
Трамп поделился в Twitter материалом СМИ, содержащим засекреченную информациюМеждународная панорама 8 августа, 19:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила усилия худрука Мариинского театра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в развитии талантливых детей. Об этом говорится в сообщении пресс- службы вице-премьера по итогам заседания Национального координационного совета по поддержке талантливых детей.
"Нет ни одного выдающегося деятеля искусства, который не поддерживал бы молодежь", - цитирует пресс-служба слова Голодец. Особо она отметила усилия Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Светланы Захаровой и Вадима Репина.
В сообщении отмечается, что вице-премьер уверена в необходимости постоянного совершенствования системы сопровождения и развития талантов. "Перед нами стоят сложные задачи по постоянной ревизии инструментария, который мы используем в этой сфере", - сказала Голодец.
На заседании также обсуждался состав экспертной группы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов, которая должна оценивать предложения по расширению списка мероприятий, нацеленных на поиск талантливых детей, а также обеспечивать принятие решений по присвоению грантов президента, предназначенных для поддержки студентов, проявивших выдающиеся способности. "Ольга Голодец высказалась за широкое представительство работодателей в этой группе. Члены совета согласились с этим подходом. Экспертная группа будет сформирована в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.