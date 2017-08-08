Голодец отметила успехи Мацуева и Гергиева в поддержке юных талантов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила усилия худрука Мариинского театра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в развитии талантливых детей. Об этом говорится в сообщении пресс- службы вице-премьера по итогам заседания Национального координационного совета по поддержке талантливых детей.

"Нет ни одного выдающегося деятеля искусства, который не поддерживал бы молодежь", - цитирует пресс-служба слова Голодец. Особо она отметила усилия Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Светланы Захаровой и Вадима Репина.

В сообщении отмечается, что вице-премьер уверена в необходимости постоянного совершенствования системы сопровождения и развития талантов. "Перед нами стоят сложные задачи по постоянной ревизии инструментария, который мы используем в этой сфере", - сказала Голодец.

На заседании также обсуждался состав экспертной группы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов, которая должна оценивать предложения по расширению списка мероприятий, нацеленных на поиск талантливых детей, а также обеспечивать принятие решений по присвоению грантов президента, предназначенных для поддержки студентов, проявивших выдающиеся способности. "Ольга Голодец высказалась за широкое представительство работодателей в этой группе. Члены совета согласились с этим подходом. Экспертная группа будет сформирована в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.