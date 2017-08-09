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Во Владивостоке объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Приморье

Общество
9 августа, 2:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, августа. /ТАСС

Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения будут принимать воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены

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ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Приморья проходит во Владивостоке, сообщает департамент труда и социального развития администрации региона.

"Во Владивостоке объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. С 9 августа у семи супермаркетов краевого центра будет работать "Социальный автобус".Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения будут принимать воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утепленная и летняя одежда, обувь, постельное белье и многое другое необходимое для жизни в достаточном количестве имеется на складе краевого резерва, созданного для ликвидации ЧС.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края- Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. По данным МЧС, были подтоплены 32 населенных пункта, свыше 2500 жилых домов, где проживают более 22 тысяч человек. Повреждены 11 участков автодорог, нет транспортного сообщения с 7 селами. В крае действует режим ЧС.

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