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Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в Москве

Общество
9 августа, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Новую площадку будут использовать резиденты технопарка "Калибр", а также студенты и аспиранты московских технических вузов

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в технопарке "Калибр" в Останкинском районе Москвы. Об этом сообщается в среду на сайте столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Длина трассы составляет 400 метров, на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки и разметка. Как отметили в пресс-службе департамента, полигон был создан для содействия резидентам технопарка.

"Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его", - сказали в пресс-службе, отметив, что полигон будет использоваться также студентами и аспирантами московских технических вузов, которые смогут тестировать там собственные опытные прототипы беспилотников.

Кроме того, рассматривается возможность использования полигона коммерческими компаниями. Отмечается, что тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось.

"Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре", - сказали в департаменте.

Технопарк "Калибр" был создан в 2015 году и занимает земельный участок общей площадью 10,26 гектара. Площади технопарка могут быть использованы под лаборатории, производственные и конструкторские цеха. Сейчас в столице работает более трех десятков технопарков.

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