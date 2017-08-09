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Программа реновации потребует утверждения 34 постановлений правительства Москвы

Общество
9 августа, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Из них 30 постановлений будут касаться преимущественно оптимизации строительных процедур

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Реализация программы реновации потребует от властей Москвы разработки 34 постановлений, четыре из них уже утверждены, оставшиеся на 80% будут касаться оптимизации строительных процедур для нужд программы. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Решением мэра мы сформировали и утвердили дорожную карту, в разработке дополнительно 34 постановлений правительства Москвы. Они более детально пропишут положения, которые содержатся в предыдущих документах", - сказал он.

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"Что сделано из этого: принята сама программа реновации, утвержден Фонд реновации, утверждены стандарты отделки и стандарты благоустройства. Остальные постановления на 80% будут касаться оптимизации строительных процедур", - добавил Левкин.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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