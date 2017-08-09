Москвичи смогут задать по телефону вопросы о программе реновации

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Руководство комплекса градостроительной политики и строительства выделило штат специалистов, которые будут по телефону отвечать на интересующие москвичей вопросы по программе реновации. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"На базе контакт-центра мы выделили 25 человек. Они будут работать с жителями, отвечать на вопросы по программе реновации", - сказал он.
"Они будут отвечать на вопросы "что", "где", "из чего", "почему", - пояснил Левкин.
По его словам, при личной встрече с жителями будет работать до пяти сотрудников. "Остальные будут разделены на два управления, они будут отвечать на вопросы по телефону, по интернету, на вопросы, подступившие в другие органы власти. Бывает, человек не знает, куда написать, нам все вопросы перенаправят", - отметил Левкин.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей