Ленобласть привлечет европейских экспертов к восстановлению исторического центра Выборга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области привлекут европейских экспертов к восстановлению исторического центра города Выборга, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Расположенный недалеко от границы с Финляндией Выборг основан шведами в XIII веке, здесь находятся 350 объектов культурного наследия. В Министерстве культуры РФ сформирована специальная рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия города.

"В начале 2018 года администрация Ленинградской области намерена выступить организатором международной конференции, посвященной восстановлению исторического облика Выборга. Главной целью конференции является обобщение имеющегося опыта в реставрации масштабных объектов городской среды, формирование экспертного сообщества для оценки и контроля за проектными и реставрационными работами, запланированными в городе на объектах культурного наследия регионального и местного значения", - отмечается в сообщении.

Область намерена привлечь экспертов из России, Финляндии, Эстонии, Польши и Германии. "Также ведутся консультации между работниками архивов Ленинградской области и Финляндии по подбору исторических документов, которые могут быть использованы при проектировании и реставрации", - добавили в пресс-службе.

Планы по реконструкции

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что власти Ленобласти планируют провести масштабную реконструкцию исторического квартала "Сета Солберга" в центре Выборга по чертежам 1930-х годов. Он отметил, что предстоит не просто реставрация, часть зданий будет восстановлена практически с фундамента, часть зданий - исходя из того, что от них осталось.

Предварительная стоимость, по словам губернатора, оценивается в 2-2,5 млрд рублей. Их планируется выделить из бюджета области через субсидии Выборгу, поскольку этот квартал является муниципальной собственностью и вновь выявленным памятником местного значения.

Дрозденко также добавил, что Международный банк реконструкции и развития через Минкультуры подтвердил, что рассматривает возможность взять до 50 процентов финансирования на себя.

Кроме того, власти области в 2018 году намерены софинансировать капитальный ремонт 10 жилых домов в Выборге, являющихся объектами культурного наследия. В краткосрочную программу на 2018 год вошли в общей сложности 66 домов Выборгского района. На капитальный ремонт зданий планируется направить около 350 млн рублей.