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Программа реновации притормозит ввод ряда объектов в Москве в 2017 году

Общество
9 августа, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Это связано с тем, что объекты недвижимости должны быть приведены в соответствие с принятыми стандартами

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Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ввод недвижимости в 2017 году будет ниже запланированных значений в связи с началом реализации программы реновации жилфонда Москвы. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"До конца года у нас в планах сформировано порядка трех миллионов кв. метров недвижимости, но, на мой взгляд, будет введено немного меньше", - сказал Левкин.

Он пояснил, что проектирование и строительство ряда объектов было приостановлено в связи с входом в программу реновации для приведения в соответствие с принятыми стандартами.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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