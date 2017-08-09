Программа реновации притормозит ввод ряда объектов в Москве в 2017 году

РССС: сборная РФ на Универсиаде будет бороться за победу даже в отсутствие легкоатлетовСпорт 9 августа, 15:16
Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либоМеждународная панорама 9 августа, 15:05
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в МосквеПроисшествия 9 августа, 15:02
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154Международная панорама 9 августа, 14:58
Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатнымСпорт 9 августа, 14:47
Автопарк реанимобилей Омска обновится в 2017 году на 90%Сибирь 9 августа, 14:39
Пожару в торговых павильонах в центре Москвы присвоен повышенный номер сложностиПроисшествия 9 августа, 14:34
Программа реновации притормозит ввод ряда объектов в Москве в 2017 годуОбщество 9 августа, 14:26
Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ввод недвижимости в 2017 году будет ниже запланированных значений в связи с началом реализации программы реновации жилфонда Москвы. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"До конца года у нас в планах сформировано порядка трех миллионов кв. метров недвижимости, но, на мой взгляд, будет введено немного меньше", - сказал Левкин.
Он пояснил, что проектирование и строительство ряда объектов было приостановлено в связи с входом в программу реновации для приведения в соответствие с принятыми стандартами.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.