ОНФ предлагает перевести леса на землях сельхозназначения в лесной фонд

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Эксперты Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют подготовить законодательные предложения по переводу лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд. Об этом сообщил в среду координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

По его словам, в настоящее время проблема по защите бывших колхозных лесов по-прежнему актуальна, поскольку без особого правового статуса они могут полностью исчезнуть, в связи с чем общественники выступают за их перевод в состав земель лесного фонда.

"В рамках экологического направления работы ОНФ мы планируем подготовить законодательные инициативы о лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, и некоторых иных категорий, предусматривающие внесение изменений в Земельный и Лесной кодексы РФ, а также в федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для внесения их в Государственную думу", - сказал парламентарий, слова которого цитирует пресс-служба ОНФ.

Гутенев отметил, что леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, "фактически утратили собственный правовой статус после принятия новой редакции Лесного кодекса в 2006 году". Из-за этого сложно установить точную площадь, занимаемую этими лесами, исчисляемую ранее десятками миллионов гектаров, подчеркнул Гутенев.

Он уточнил, что многие из таких лесов выполняют важную функцию - защищают от эрозии почвы сельскохозяйственных полей.

Гутенев сообщил, что ОНФ ранее обращал внимание Рослесхоза на эту проблему, указывая на необходимость проведения инвентаризации "сельских" лесов. "К сожалению, этот процесс так и не был проведен на федеральном уровне, но опыт отдельных регионов показал положительные результаты. К примеру, в Вологодской, Омской, Нижегородской и Ярославской областях всего за один год в состав лесхозов было передано более 500 тыс. гектаров сельскохозяйственных лесов", - заявил депутат. В то же время, добавил он, в большинстве регионов проблеме по защите сельскохозяйственных лесов не уделяется должного внимания.