В Петербурге появятся отделения милосердия для детей при психоневрологических интернатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга откроют специальные паллиативные отделения для детей с тяжелыми нарушениями, которым предстоит перевод из детских домов-интернатов в психоневрологический интернат для взрослых. Планируется, что такие отделения милосердия откроются при двух взрослых ПНИ, сообщила журналистам в среду вице-губернатор города Анна Митянина.

"Для детей, которые переходят из детских домов-интернатов в ПНИ, вот для них мы специальные условия создаем. Мы имеем в виду тяжелые патологии, где низкий реабилитационный потенциал", - рассказала Митянина.

Она отметила, что первое отделение милосердия на 35 человек появится этой осенью при ПНИ номер 3, второе на 40 человек - до конца года при ПНИ номер 10. "Это полностью закроет потребность города для перевода детей, у которых отсутствует реабилитационный потенциал", - добавила она.

В них будут созданы специальные условия проживания с большим количеством специалистов и персонала по уходу.