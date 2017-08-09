Дальневосточный университет будет принимать в пять раз больше востоковедов

ТАСС, 9 августа. Количество бюджетных мест в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) по направлению "востоковедение" будет увеличено в пять раз со следующего года. По направлению "зарубежное регионоведение" число мест увеличится в 1,5 раза, сообщили в среду в пресс- службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Нам удалось обосновать необходимость увеличения контрольных цифр приема в Дальневосточном федеральном университете по соответствующим направлениям подготовки, и со следующего года количество бюджетных мест на специальность "востоковедение" увеличится в пять раз - с 24 до 120 мест, и в 1,5 раза на "зарубежное регионоведение" - с 45 до 70 бюджетных мест", - цитирует пресс-служба руководителя Владивостокского отделения Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александра Логунова.

По его словам, географическая близость регионов Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона делает специальность востоковеда все более востребованной.

"Сегодня на Дальнем Востоке открываются десятки новых предприятий в рамках новых режимов для развития - ТОРов и Свободного порта Владивосток. В ближайшие годы в регионе будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, именно здесь реализуются беспрецедентные, революционные для России решения: с 1 августа в Свободном порту заработал упрощенный визовый режим для граждан 18 стран, и уже почти 100 иностранцев получили электронную визу. Владивосток, вторая консульская столица России, как никогда нуждается в специалистах, которые обеспечат успешные переговоры с восточными партнерами", - отметил Логунов.