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Казанский университет предоставит базу для исследований фармацевтам из Чувашии

Общество
9 августа, 18:52 UTC+3 ТАСС

По данным региональных властей, ежегодно 8-10% выпускников школ Чувашии поступают в Казанский федеральный университет

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ТАСС, 9 августа. Фармацевты и педагоги Чувашии смогут повысить свою квалификацию и провести исследования на базе Казанского федерального университета, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в среду глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В сообщении отмечается, что "Казанский федеральный университет может стать площадкой обмена опытом в области повышения качества подготовки и повышения квалификации педагогических кадров Чувашии".

"Кроме этого, академическое сообщество получит доступ к высокотехнологичному оборудованию и инфраструктуре Казанского университета, в частности, представители фармацевтической промышленности региона смогут оценить возможности специальной площадки для проведения доклинических и клинических исследований", - сообщает пресс- служба.

На встрече также обсуждалась возможность использования потенциала казанского университета для работы с одаренными детьми и взаимодействия по вопросам повышения финансовой грамотности. В свою очередь, Чувашия готова поделиться со своими соседями опытом Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова в подготовке различных специалистов.

По данным региональных властей, ежегодно 8-10% выпускников школ Чувашии поступают в Казанский федеральный университет.

Ранее, в 2016 году, правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным медицинским университетом. В 2017 году была достигнута договоренность о сотрудничестве между кабинетом министров Чувашской Республики и МГУ им. М.В. Ломоносова.

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