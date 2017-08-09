В Екатеринбурге открыта памятная доска лауреату "Золотой маски" Галине Умпелевой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Памятная доска народной артистке РФ, обладательнице национальной театральной премии "Золотая маска" Галине Умпелевой установлена в среду на фасаде Свердловского театра драмы. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

"9 августа фасад Свердловского государственного академического театра драмы украсила мемориальная доска Галине Умпелевой. Актриса ушла из жизни в прошлом году 20 декабря, ей было 78 лет. Вся жизнь Галины Николаевны неразрывно была связана с театром. В труппу Свердловского театра драмы она поступила в 1968 году и с того года уже не покидала сцены", - сообщили в департаменте.

Галина Умпелева - многократный лауреат конкурсов и фестивалей, почетный гражданин Свердловской области. В 2011 году актрисе вручили премию "Золотая маска" за выдающийся вклад развитие театрального искусства.

В числе ролей, сыгранных Умпелевой, - Бланш в спектакле "Трамвай "Желание", Гелена в "Варшавской мелодии", Голда в "Поминальной молитве", Ануш в "Хануме" и еще около сотни образов в театре и кино. "Последний раз она вышла на сцену 29 июня 2016 года в роли Фонсии Дорси в спектакле "Игра в джин" в новосибирском театре "Красный факел", - добавили в департаменте.