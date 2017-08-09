Минздрав подал иск на "Р-Фарм" за нарушение сроков поставок

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с фармкомпании "Р-Фарм" 26,7 млн рублей за нарушение сроков поставок лекарственных препаратов в 2014 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.
Соответствующие заявления зарегистрированы Арбитражным судом 7 августа.
"Данные иски были поданы в адрес ответчика с целью взыскания с него неустойки [пени] за несвоевременное исполнение им своих контрактных обязательств, возникших за период 2014 года", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе "Р-Фарм" ТАСС сообщили, что компания пока не получала иски.
"Р-Фарм" специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Компания является одним из лидеров госзакупок, в частности, "продает государству препараты для лечения ВИЧ, гепатита, онкологических заболеваний и т. д.
Оборот компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2015 году составил 68,7 млрд рублей. Сейчас, согласно данным базы "Спарк", 100% акций в АО "Р-Фарм" принадлежат председателю совета директоров компании Алексею Репику. До конца сентября 2017 года компания планирует закрыть сделку о продаже 10% фармкомпании японской корпорации Mitsui. Сумма сделки составит $200 млн.