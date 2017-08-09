Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в мире

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Российские врачи по своей квалификации не имеют равных в мире и не раз доказывали это, работая в различных горячих точках, рассказал в среду врач-педиатр, президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, профессор, общественный деятель Леонид Рошаль.

По его словам, всего за почти тридцать лет деятельности собранные им "бригады Рошаля" по оказанию специализированной хирургической помощи провели множество сложнейших операций в горячих точках и эпицентрах катастроф в Армении, Румынии, Ираке, Югославии, Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Многие коллеги за рубежом, по словам Рошаля, сначала скептически относились к медикам из России, но вскоре их сомнения были развеяны.

"Чтобы понять, кто из врачей есть кто, достаточно пять минут постоять у операционного стола, увидеть работу специалиста. Равных нам действительно не было", - сказал он на встрече с участниками "Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске.

Рошаль впервые приехал на Кавказ в молодости вместе с друзьями-альпинистами - тогда он покорил Эльбрус. Впоследствии были и другие поездки в регионы округа, в частности, он был в числе первых медиков, приехавших спасать пострадавших детей в ходе боевых действий в Чечне.

Интерес к профессии

Сохранить мастерство и избежать профессионального выгорания значительно помогает интерес к избранной профессии, ответил Рошаль на вопрос участника форума. Он по-прежнему остается практикующим врачом, продолжает обучать новое поколение высококвалифицированных специалистов и вести широкую общественную деятельность как президент Союза "Национальная медицинская палата".

"Я не могу вам сказать какой-то рецепт. Мне 84 года, и, на мой взгляд, я только начал жить и работать. Наверное, просто надо, в первую очередь, "дружить с головой" и находить интерес в любом деле, которым вы занимаетесь", - сказал доктор.

О форуме "Машук"

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз. Состоятся две смены форума, который начался 5 августа, а завершится 19-го. Первая смена посвящена развитию территории и экологии региона, вторая - экологии общества.

В работе форума принимают участие 2 тыс. человек, в том числе из-за рубежа. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд события составляет 85,5 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.