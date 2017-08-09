Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в мире

Общество
9 августа, 22:48 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, августа. /ТАСС

Президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии подчеркнул, что медики из РФ не раз демонстрировали высокий уровень квалификации, работая в различных горячих точках

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, профессор, общественный деятель Леонид Рошаль

Президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, профессор, общественный деятель Леонид Рошаль

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Российские врачи по своей квалификации не имеют равных в мире и не раз доказывали это, работая в различных горячих точках, рассказал в среду врач-педиатр, президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, профессор, общественный деятель Леонид Рошаль.

По его словам, всего за почти тридцать лет деятельности собранные им "бригады Рошаля" по оказанию специализированной хирургической помощи провели множество сложнейших операций в горячих точках и эпицентрах катастроф в Армении, Румынии, Ираке, Югославии, Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Многие коллеги за рубежом, по словам Рошаля, сначала скептически относились к медикам из России, но вскоре их сомнения были развеяны.

"Чтобы понять, кто из врачей есть кто, достаточно пять минут постоять у операционного стола, увидеть работу специалиста. Равных нам действительно не было", - сказал он на встрече с участниками "Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске.

Рошаль впервые приехал на Кавказ в молодости вместе с друзьями-альпинистами - тогда он покорил Эльбрус. Впоследствии были и другие поездки в регионы округа, в частности, он был в числе первых медиков, приехавших спасать пострадавших детей в ходе боевых действий в Чечне.

Интерес к профессии

Сохранить мастерство и избежать профессионального выгорания значительно помогает интерес к избранной профессии, ответил Рошаль на вопрос участника форума. Он по-прежнему остается практикующим врачом, продолжает обучать новое поколение высококвалифицированных специалистов и вести широкую общественную деятельность как президент Союза "Национальная медицинская палата".

"Я не могу вам сказать какой-то рецепт. Мне 84 года, и, на мой взгляд, я только начал жить и работать. Наверное, просто надо, в первую очередь, "дружить с головой" и находить интерес в любом деле, которым вы занимаетесь", - сказал доктор.

О форуме "Машук"

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз. Состоятся две смены форума, который начался 5 августа, а завершится 19-го. Первая смена посвящена развитию территории и экологии региона, вторая - экологии общества.

В работе форума принимают участие 2 тыс. человек, в том числе из-за рубежа. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд события составляет 85,5 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
4
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
5
Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера
6
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
7
Глава МИД ФРГ: РФ и КНР должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама