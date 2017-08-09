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Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа

Общество
9 августа, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

Отмечается, что раньше эту курицу запускали в воздух в знак протеста против нежелания президента США рассекретить свои финансовые декларации

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Большая надувная курица с прической президента США Дональда Трампа появилась в среду на лужайке близ территории Белого дома. По свидетельству корреспондента ТАСС, на данный момент курица по-прежнему находится неподалеку от резиденции главы государства.

На данный момент неясно, какую цель преследуют организаторы этой акцией, однако прежде эту курицу запускали в воздух в знак протеста против нежелания Трампа рассекретить свои финансовые декларации. Изобразив Трампа в виде курицы, они пытаются сказать, что президенту якобы есть чего бояться.

Вместе с тем, как отмечают местные СМИ, затея активистов в среду выглядит несколько нелепой, учитывая, что Трамп на данный момент не находится в Вашингтоне, а проводит рабочий отпуск в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). В это время в Западном крыле Белого дома проводятся ремонтные работы и обновляется система кондиционирования.

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