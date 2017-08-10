Лавров: число туристов, посетивших Таиланд в 2017 году, скоро достигнет рекорда

БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Таиланд в 2017 году, скоро достигнет рекордного уровня, который был зафиксирован в 2014 году. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи.

"Говоря о туризме, мы с удовлетворением отмечаем, что в этом году за первые 5 месяцев число россиян, посетивших Таиланд, возросло на 37%, - сообщил министр. - У нас нет сомнений, что скоро мы достигнем рекордного уровня посещений российскими туристами, который был достигнут в 2014 году и составил 1 млн 600 тысяч человек".