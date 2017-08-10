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Экологи пытаются спасти кита, застрявшего в устье хабаровской реки

Общество
10 августа, 11:16 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 10, августа. /ТАСС

Заключения экспертов пока неутешительны, так как 13-метровый гренландский кит слишком большой для того места, в которое зашел

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ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" пытаются спасти кита, застрявшего в устье хабаровской реки. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого, что на острове Большой Шантар, каким-то чудом зашел 13-метровый гренландский (по определению госинспектора) кит. Животное поставило под угрозу свою судьбу: ни развернуться, ни выйти в озеро мощное, огромное животное не в состоянии. Срочное сообщение об этом инциденте направлено в Минприроды России", - говорится в сообщении.

По данным ФГБУ "Заповедное Приамурье", на время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы, работающие в островном нацпарке "Шантарские острова", поливают его водой из противопожарных помп.

Специалисты проводят по этому вопросу консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих, включая экспертов из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Пока заключения неутешительны: кит слишком большой для того места, в которое зашел.

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