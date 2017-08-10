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Массовое переселение по программе реновации в Москве начнется в 2019 году

Общество
10 августа, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Около 80% участников проекта будут переселены в пределах своего квартала

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Массовое переселение москвичей по программе реновации начнется через два года, после разработки всей градостроительной документации, а в 2017 году участники программы могут переехать в уже строящиеся муниципальные дома. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

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"Если сейчас мы успеем перепроектировать муниципальные дома и провести с ними полный набор преобразований - применить улучшенную отделку, изменить показатели благоустройства и использовать их в качестве стартовых для программы реновации, то первые переселения могут произойти в конце этого - начале следующего года, - цитирует Левкина портал департамента градостроительной политики. - У нас есть строящиеся муниципальные дома, которые находятся рядом с кварталами, попадающими под снос. А массовое переселение начнется через два года".

Левкин уточнил, что до 1 августа 2019 года власти разработают всю документацию по территориям реновации, проекты планировки и проект застройки. "После это можно говорить, где, какой дом и в какие сроки будут переселен", - добавил он.

Глава департамента также сообщил, что 80% участников программы будут переселены в пределах своего квартала. "Сделаем это благодаря принципу волны: построили первый стартовый дом, и туда переселили жителей нескольких хрущевок. А на месте этих снесенных будет построен следующий дом, чуть большей площади, и туда будут переселяться жители пятиэтажек этого же квартала", - заключил глава департамента.

В программу реновации, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.

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