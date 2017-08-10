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В Ульяновской области появится возможность записать детей в школу через интернет

Общество
10 августа, 16:58 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 10, августа. /ТАСС

Услуга будет доступна в 2018 году

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УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Жители Ульяновской области с 2018 года смогут записывать детей в школу через интернет, сообщили в четверг в пресс-службе регионального госучреждения "Правительство для граждан".

"С февраля 2018 года родителям в Ульяновской области будет доступна услуга электронной записи ребенка в первый класс. Они смогут подать заявление с любого устройства, имеющего доступ в интернет", - сказали в пресс-службе.

На данный момент в регионе запущен тестовый режим этой услуги. Модуль основан на информационной системе "Е-услуги. Образование". По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, пилотный проект пока тестируется в городе Новоульяновске и шести муниципальных районах.

"Уже с октября планируется, что данный электронный модуль будет введен в промышленную эксплуатацию. Его внедрение станет еще одним важным шагом к снижению бумажного документооборота и повышению открытости комплектования школ", - приводит слова Семеновой пресс- служба регионального Минобрнауки.

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