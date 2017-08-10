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Житель Калининграда при трудоустройстве узнал, что 13 лет числится умершим

Общество
10 августа, 17:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, августа. /ТАСС

Ранее его трудовые отношения официально не оформлялись

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КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Житель Калининграда обратился за помощью в областную прокуратуру после того как узнал, что 13 лет числится умершим, а в ЗАГСе отказались исправить ошибку в документах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.

В пресс-службе уточнили, что о своей "смерти" 41-летний мужчина узнал при заключении официального трудового договора на предприятии. Ранее его трудовые отношения официально не оформлялись.

"Прокуратура установила, что в июле 2004 года в инфекционную больницу Калининградской области с улицы в тяжелом состоянии был доставлен мужчина без удостоверяющих личность документов. Со слов больного в карту были внесены его личные данные, совпадающие с данными заявителя, за исключением места жительства. В августе 2004 года больной скончался", - говорится в сообщении пресс-службы.

Областное бюро судмедэкспертизы в итоге выдало медицинское свидетельство о смерти, куда были внесены недостоверные данные, добавили в ведомстве. По данным прокуратуры, мужчина, который обратился в надзорное ведомство за помощью, был зарегистрирован по месту жительства в городе Советске, в декабре 2012 года вступил в брак, а в феврале 2013 года в его семье родилась дочь.

"И только при официальном трудоустройстве (ранее трудовые отношения не оформлялись договором) мужчина узнал, что он с августа 2004 года числится умершим. А поскольку в органе ЗАГСа ему было отказано во внесении изменений в запись акта о смерти, пришел в прокуратуру", - отметили в областной прокуратуре.

Прокурор Центрального района Калининграда направил в Советский городской суд иск о внесении в запись акта о смерти изменений, об исключении из этого документа персональных данных мужчины.

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