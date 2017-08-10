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Минюст отказался обязывать ФСИН пропускать адвокатов в СИЗО без допуска следователя

Общество
10 августа, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В Федеральной палате адвокатов считают, что ФСИН отказывается исполнять закон и в этом ее поддерживают силовые ведомства

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ТАСС, 10 августа. Минюст РФ отказал в просьбе президенту Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрию Пилипенко принять меры к неукоснительному исполнению новелл Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, принятых по инициативе президента страны, согласно которым адвокат вступает в уголовное дело без разрешения следователя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"В своем ответе Минюст пояснил, что "является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний", а вот правоприменительными функциями, функциями по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, Минюст не наделен. Этими функциями наделена ФСИН. То есть, исходя из ответа, Минюст фактически отказывает принимать меры по соблюдению ФСИН законов", - сказали в пресс-службе ФПА.

В ответе замминистра юстиции Алу Алханов также сообщил, что поднятые в обращении ФПА вопросы обсуждались на межведомственном совещании в начале июля, по результатам которого принято решение о "проработке возможности подготовки межведомственного нормативного правового акта, устанавливающего порядок взаимодействия при информировании следователями администрации следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы о вступлении адвокатов в уголовное дело.

Также, по его словам, принято решение о подготовке участниками совещания предложений по урегулированию вопросов, связанных с реализацией положений ч. 4.1 ст. 49 УПК РФ ("В случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъявлении удостоверения адвоката и ордера").

Мнение вице-президента ФПА Генри Резника

Как отметили в пресс-службе, вице-президент ФПА Генри Резник считает, что ответ Минюста позволяет сделать вывод, что ФСИН отказывается исполнять закон и в этом ее поддерживают силовые ведомства. По его мнению, они навязывают искаженное толкование того, как должны взаимодействовать органы следствия, администрация СИЗО и адвокаты в таких случаях.

По словам Резника, сотрудники СИЗО в соответствии с законом обязаны допускать адвоката на свидание с доверителем и сами должны сообщать об этом следователю. Именно такой порядок, считают в ФПА, был бы законным и оправданным, так как "именно органы ФСИН обладают всей достоверной информацией о том, в производстве какого именно следователя находится уголовное дело в отношении того или иного заключенного под стражу, тогда как адвокаты в большинстве случаев могут узнать об этом только после свидания с подзащитным".

В пресс-службе Палаты адвокатов отметили, что продолжат предпринимать усилия для беспрепятственного посещения адвокатами своих подзащитных в СИЗО без разрешения на то следователя.

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