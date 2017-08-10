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Восковая фигура Терезы Мэй появится в лондонском Музее мадам Тюссо

Общество
10 августа, 19:40 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Отмечается, что премьер Великобритании отказалась лично позировать скульптору, сославшись на большую занятость

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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Восковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ближайшие месяцы появится в лондонском Музее мадам Тюссо. Об этом в четверг сообщила газета Evening Standard.

Музей представил глиняный бюст главы британского правительства, выполненный скульптором Стивеном Мэнсфилдом. Именно по этой модели позднее будет отлита восковая фигура Мэй. Художник изобразил премьера в добром расположении духа с улыбкой на лице и ее традиционным украшением - жемчужным ожерельем.

Издание отмечает, что Мэй было предложено попозировать в процессе создания ее образа, однако ее канцелярия отвергла эту возможность, сославшись на то, что премьер слишком занята. Поэтому скульптору не оставалось ничего другого, как копировать ее внешний вид с фотографий и видеоматериалов.

Однако существует вероятность, что восковая фигура Мэй может и не дождаться своего звездного часа и не будет представлена публике. Это произойдет, если глава правительства в ближайшее время объявит о своей отставке, что с учетом сложившейся политической обстановки вполне вероятно. В этом случае работа отправится на склад музея, где, кстати, уже находится фигура бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона (2010 - 2016 гг), ушедшего в отставку в июне прошлого года после референдума о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в ЕС.

Самый известный музей восковых фигур мира был основан в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761 - 1850 гг), урожденной Гросхольц, когда ей было уже далеко за семьдесят. Она создала восковые фигуры французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевским семьей Бурбонов, но в итоге именно она сняла посмертные маски с наиболее известных деятелей Великой Французской революции Робеспьера и Марата.

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Персоны
Мэй, Тереза Кэмерон, Дэвид
Страны
Великобритания
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