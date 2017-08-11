Под Калининградом найдены советский самолет и останки летчиков

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Советский самолет-штурмовик Ил-2, а также останки двух летчиков обнаружены под Калининградом. Поисковикам удалось установить имена летчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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"Фрагменты советского Ил-2 были обнаружены в лесной полосе у поселка Пятидорожное под Калининградом местными жителями. Выехавшие на место гибели самолета члены поискового отряда под руководством Руслана Хисамова нашли 10 августа двигатель самолета - ключевую деталь для дальнейшей идентификации имен погибших летчиков", - сказали в пресс-службе.

Поисковики выяснили, что найденный Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале - марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта.

Согласно записям журнала боевых действий 311-й штурмовой авиадивизии гвардии подполковника Кирилла Петровича Заклепы, 18 марта 1945 года был сбит самолет, которым управляли младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе.

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"Дивизия в течение дня 18.03.45 г. последовательными вылетами групп по шесть самолетов Ил-2 наносила бомбардировочно-штурмовые удары по артиллерии, живой силе и технике противника по дорогам Gross Hoppenburch. На выполнение указанной задачи летало 36 самолетов Ил-2. Всего за день произведено 11 боевых вылетов с налетом 108 часов 51 минут. Экипаж 956-ШАП: летчик младший лейтенант Гальченко, воздушный стрелок младший сержант Чененадзе, самолет № 5807 сбит огнем зенитной артиллерии противника над целью", - сообщается во фронтовом донесении за 18 марта 1945 года.

В нем также отмечается, что самолет упал в районе 1 км западнее Штутенена (нынешний поселок Пятидорожное). По мнению Хисамова, "скорее всего, уже подбитый и падающий самолет советские летчики намеренно направили на позиции противника: среди обломков самолета - много фрагментов немецкого оружия, каски". Останки погибших летчиков после их идентификации будут перезахоронены на одном из воинских мемориалов, скорее всего, в поселке Пятидорожное.