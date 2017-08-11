Феодосия стала самым популярным направлением поездок по "единому билету" в Крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа./ТАСС/. Феодосия стала самым популярным направлением для поездок по "единому билету" при поездках в Крым, сообщает "Единая транспортная дирекция" - организатор перевозок.
"Самыми популярными городами являются Феодосия - туда перевезено 23, 972 тыс. пассажиров, Симферополь - 19, 198 тыс., Ялта - 18, 107 тыс. и Евпатория - 17, 775 тыс. пассажиров",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в дни пиковых нагрузок бывает задействовано до 100 единиц подвижной техники. В этот период перевозится до 5 тыс. пассажиров в сутки. В целом, по информации оператора, в период с 30 апреля 2017 года по 9 августа 2017 года по "единому билету" перевезено 201 тыс.190 пассажиров, при этом в Крым - 123, 872 тыс., из Крыма - 77, 318 тыс. человек. На период до 30 сентября уже оформлено 299, 981 тыс. "единых билетов".
Перевозки по "единому билету" в 2017 году осуществляются в семь городов Крымского полуострова (Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Ялта, Евпатория, Севастополь) и в пять городов Республики Абхазии (Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум).
Программа единого "билета была" разработана в 2014 году в рамках развития транспортной доступности Крымского полуострова. Это система доставки пассажиров из различных регионов Российской Федерации в Республику Крым и Севастополь и в обратном направлении сиспользованием "единого" билета, предоставляющего пассажиру право проезда железнодорожным, автомобильным и морским транспортом по субсидируемым тарифам.
С 2014 года услугой воспользовалось более 1 млн человек.