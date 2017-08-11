Путин потребовал у главы Забайкалья объяснить причины отставания в строительстве детсадов

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Забайкалья Натальи Ждановой письменно доложить ему о причинах недофинансирования регионом на 200 млн рублей программы строительства новых детсадов. "Напишите мне на этот счет [о причинах недофинансирования программы] отдельное письмо", - поручил он Ждановой во время рабочей встречи.

"Мы многое сделали для того, чтобы обеспечить необходимое количество мест в детских садах, и публично говорим о том, что эта проблема фактически решена на 90 с лишним процентов, почти на 100, - отметил президент в начале встречи. - Но люди жалуются, что в Чите вообще не строят новых детских садов и попасть в детский сад очень сложно. Действительно такая проблема до сих пор?"

Жданова признала существование этой проблемы и пояснила, что регион получил на реализацию этой программы 2,5 млрд рублей, но очередь в детсады ликвидировать не смог. "Хотя, справедливости ради, следует отметить, что почти 8 тысяч дополнительных мест в рамках этой программы было все-таки создано, - заметила она. - Но это оказалось недостаточным, и на сегодня очередь еще в пределах 1700 мест". По словам главы региона, в 2017-2018 годах планируется создать еще 1,2 тыс. новых мест.

"У нас осталось большое количество недостроенных детских садов, объекты в высокой степени готовности, - заявила она. - Это та проблема, которая связана в том числе с кредиторкой. Поэтому в данном случае, Владимир Владимирович, мы ведем строительство и окончание строительства тех объектов, которые уже есть, начинаем новые объекты, некоторые здания возвращаем, перепрофилируем под детские сады".

Жданова заявила, что все средства на эту программу регион из Москвы получил, однако свои обязательства по финансированию исполнил не полностью, не хватило 200 млн рублей. На вопрос о том, почему так получилось, губернатор ответила: "Не выполнили, Владимир Владимирович. Обязательства были не выполнены".