Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев оценил преимущества современного жилищного строительства в Пензе

Общество
11 августа, 15:52 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

Глава правительства посетил новый микрорайон "Город спутник"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил преимущества современного жилищного строительства в Пензе, посетив новый микрорайон "Город спутник".

Прилетев в Пензу, где у Медведева запланировано совещание по вопросам жилищного строительства, глава правительства решил на деле убедиться, как применяются передовые технологии для возведения современных жилых комплексов. Премьер-министр посетил один из дворов нового микрорайона.

Здесь ему рассказали, что территория имеет ряд преимуществ, в частности, практически нет парковок, они перенесены за территорию двора, строители при возведении жилищного комплекса создали индивидуальный ландшафтный дизайн, который включает в себя различные архитектурные формы и светомузыкальный фонтан.

Премьеру также рассказали, что микрорайон построен по принципу доступной и безопасной среды, которая включает в себя видеонаблюдение, мягкие покрытия на спортивных площадках, а также в каждом подъезде работает консьерж.

Медведев поинтересовался у строителей, сколько стоит квадратный метр жилья в данном комплексе и пользуется ли спросом ипотечное кредитование. Руководство региона его заверило, что в последнее время наблюдается оживление спроса на ипотечные кредиты.

Во дворе, который посетил председатель правительства, ему также показали размещенные здесь тренажеры и большую шахматную доску, фигуры которой фактически достигают человеческого роста. Медведев заинтересовался такими развлечениями и предложил сопровождающей его делегации, в которую входит первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр строительства Михаил Мень, сыграть партию.

"Кстати, играть такими шахматами гораздо сложнее, чем на обычной доске", - отметил Медведев, оценив размеры игровой площадки для интеллектуальной игры.

Осмотрев преимущества нового двора, премьер-министр призвал следить за порядком. "Главное, чтобы за порядком здесь следили", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Мень, Михаил Александрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
3
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
7
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама