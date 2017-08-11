ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил преимущества современного жилищного строительства в Пензе, посетив новый микрорайон "Город спутник".

Прилетев в Пензу, где у Медведева запланировано совещание по вопросам жилищного строительства, глава правительства решил на деле убедиться, как применяются передовые технологии для возведения современных жилых комплексов. Премьер-министр посетил один из дворов нового микрорайона.

Здесь ему рассказали, что территория имеет ряд преимуществ, в частности, практически нет парковок, они перенесены за территорию двора, строители при возведении жилищного комплекса создали индивидуальный ландшафтный дизайн, который включает в себя различные архитектурные формы и светомузыкальный фонтан.

Премьеру также рассказали, что микрорайон построен по принципу доступной и безопасной среды, которая включает в себя видеонаблюдение, мягкие покрытия на спортивных площадках, а также в каждом подъезде работает консьерж.

Медведев поинтересовался у строителей, сколько стоит квадратный метр жилья в данном комплексе и пользуется ли спросом ипотечное кредитование. Руководство региона его заверило, что в последнее время наблюдается оживление спроса на ипотечные кредиты.

Во дворе, который посетил председатель правительства, ему также показали размещенные здесь тренажеры и большую шахматную доску, фигуры которой фактически достигают человеческого роста. Медведев заинтересовался такими развлечениями и предложил сопровождающей его делегации, в которую входит первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр строительства Михаил Мень, сыграть партию.

"Кстати, играть такими шахматами гораздо сложнее, чем на обычной доске", - отметил Медведев, оценив размеры игровой площадки для интеллектуальной игры.

Осмотрев преимущества нового двора, премьер-министр призвал следить за порядком. "Главное, чтобы за порядком здесь следили", - отметил он.