В Красноярском крае займутся помощью семьям и инвалидам на средства президентских грантов

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Социализацией инвалидов и помощью неблагополучным семьям займутся выигравшие в 2017 году президентские гранты некоммерческие организации (НКО) Шарыповского района и города Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки общественных инициатив Красноярского края Анна Кузнецова.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил проанализировать региональную активность НКО, которые претендовали на президентские гранты. Он отметил, что шарыповские проекты получили очень высокие экспертные оценки. Небольшая территория в Красноярском крае - Шарыпово и Шарыповский район - получила четыре президентских гранта. В регионе соотношение количества победителей к количеству заявок на президентские гранты составляет 37%.

"Проекты очень разные, их инициаторы неоднократно побеждали на краевом уровне, посещали все наши программы по обучению. Их объединяет тот факт, что это все реальные проекты с живыми людьми", - сказала Кузнецова.

Большие проекты маленькой территории

Две инициативы направлены на работу с людьми с ограниченными физическими возможностями. Так, проект общественной организации инвалидов "За равные права" из города Шарыпово позволит помочь пациентам психоневрологического интерната вернуться в общество после лечения, пояснил ТАСС председатель организации Андрей Федурко.

"Это будет творческая площадка для интерната, туда будут приходить психологи, проводиться мастер-классы, реабилитационные мероприятия. Конечная цель проекта сводится к помощи (жильцам интерната - прим. ТАСС) вернуться в общество, быть готовым к его ритму и сложностями", - сказал Федурко.

Он добавил, что еще один грант получил клуб "Ветер перемен", в котором его организация выступит партнером. "В селе Береше (Шарыповского района - прим. ТАСС) в рамках проекта будет действовать экологическая усадьба, где будут проходить развлекательные и развивающие мероприятия для детей инвалидов из района", - рассказал Федурко.

Оторвать родителей от гаджетов

Кузнецова добавила, что заявки НКО из Шарыповского района прошли несколько этапов экспертного сопровождения. "Например, проект "Семейный причал" - хобби-центр для семей, находящихся на грани распада. В нем будут раскрывать таланты, стараться переключить внимание родителей от гаджетов на совместное семейное творчество", - отметила она.

В рамках проекта "Семейный причал" будут проводиться развивающие занятия для 40 детей и их родителей, а также консультации по юридическим, социально-психологическим, медицинским и другим вопросам в консультативном пункте с привлечением соответствующих специалистов. Кроме того, будет предоставляться помощь родителям в трудоустройстве.

Второй семейный проект - "Точка сохранения" Шарыповского отделения общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи". В рамках него молодые семьи из района смогут получить консультации и психологическую помощь. Будут проводиться тренинги, семинары и другие занятия с приглашенными из Красноярска специалистами по сексологии, гинекологии, психологическому тестированию, аутотерапии, песочной терапии и семейной психологии.

Опыт региона

В правительстве Красноярского края сообщили, что помимо города Шарыпово и Шарыповского района президентские гранты также получили НКО из Красноярска, Железногорска, Норильска, Минусинска, Зеленогорска, Боготольского, Манского и Уярского районов.

"Это связано с имеющимся опытом поддержки проектов НКО в регионе. Общественные организации имеют возможность получить консультацию различных профильных специалистов, участвуют в обучении и грантам на краевом уровне", - пояснил ТАСС представитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Дмитрий Эскин.