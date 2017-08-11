В Сочи испытали специальное кресло для катания инвалидов на рафтах

СОЧИ, 11 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Испытания специального кресла для катания туристов с инвалидностью на рафтах, разработанного российскими конструкторами, прошли в Сочи, сообщил в пятницу ТАСС руководитель Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма "Энергия жизни" Андрей Баталов. По его словам, замечания, сделанные первыми пользователями, позволят усовершенствовать устройство и сделать его более комфортным.

"Кресло для катания инвалидов разработали наши партнеры из Санкт-Петербурга, которые выпускают речные катамараны и рафты. По итогам испытаний мы предложили решение, которое сделает более комфортным сиденье для инвалида, позволит ему расслабиться, также думаем над тем, чтобы как сделать кресло двойным", - сказал Баталов.

По его словам, новое устройство также оценили участники проходившего в конце июля в Сочи международного детского лагеря следж-хоккеистов из России, Чехии и США.

Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма "Энергия жизни" занимается реабилитацией маломобильных людей через спорт и занятия туризмом. По предложению сотрудников центра ранее уже был разработан вертикализатор - устройство, позволяющее вставать на лыжи детям с детским церебральным параличом. Ежегодно в зимний сезон на сочинской Красной Поляне осваивают горнолыжный спорт до 30 детей с инвалидностью.