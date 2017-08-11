Москва будет использовать квартиры для реновации в созданных казенными предприятиями домах

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют использовать для проекта по реновации квартиры в домах, построенных их казенными предприятиями (КП) и Управлением гражданского строительства (УГС). Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы уверены в быстром старте, так как все, что сейчас есть у КП и УГС и подходит под квартирографию (в рамках реновации - прим. ТАСС), будет включено в программу реновации", - сказал он.
По словам Хуснуллина, выбранные квартиры в домах будут переделываться под уже утвержденный стандарт улучшенной отделки в рамках реновации.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.
Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты. 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено 5100 домов.